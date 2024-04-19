Рыбакина — о победе над Паолини: могла закончить матч раньше, но это хорошая практика

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над итальянкой Ясмине Паолини в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) и выход в полуфинал соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Рыбакиной.

«У меня были шансы во втором сете, я могла закончить матч раньше. Но это хорошая практика перед будущими соревнованиями. Я чувствую себя всё лучше и лучше на корте.

Конечно, я хочу выиграть каждый турнир, в котором выступаю. Последние два года здесь, в Штутгарте, у меня получались не самыми успешными. В этом сезоне всё гораздо лучше. Я довольна результатом и хочу продолжать идти вперёд. Огромное спасибо всем за поддержку. Это действительно много значит. Это даёт мне энергию, чтобы двигаться вперёд», — сказала Рыбакина после матча.