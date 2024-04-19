Рууд прокомментировал свой выход в полуфинал турнира ATP-500 в Барселоне

Норвежский теннисист Каспер Рууд, шестая ракетка мира, прокомментировал свой выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В своём матче четвертьфинала спортсмен в двух сетах обыграл 40-ю ракетку мира из Италии Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:3.

«Нелегко. Мы играли за выход в полуфинал, и это то, чего я ранее не мог сделать в Барселоне. Я немного нервничал, но это нормально. В конце концов после нескольких сумасшедших розыгрышей я смог одержать победу. У меня был не лучший старт в этом матче, но я совершил камбэк.

Это была сложная игра. В начале было много брейков. Мне повезло, что я смог обыграть Маттео в концовке первого сета, но во второй партии было действительно трудно. Долгие геймы, очень близкие по счёту, но удача всё же позволила мне выйти победителем», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.