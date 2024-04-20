Циципас ответил на слова Надаля, назвавшего глупостью его прогноз на турнир в Барселоне

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал слова Рафаэля Надаля, назвавшего глупостью прогноз грека на успешное выступление испанца на турнире категории ATP-500 в Барселоне. Надаль дошёл до второго круга, в котором уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 5:7, 1:6.

«Ошибаться — это нормально, я здесь не для того, чтобы делать ставки или прогнозы. В прошлом у Рафы были травмы, но он всегда успешно возвращался. Тем более что эта была Барселона, его любимый домашний турнир. Я видел не все матчи, но сказал бы, что де Минор и ещё три-четыре человека могли бы здесь бороться за титул», — приводит слова Циципаса Tennis365.

Напомним, сам Циципас после волевой победы над 53-й ракеткой мира из Аргентины Факундо Диас Акостой (6:4, 3:6, 7:6 (10:8) вышел в полуфинал турнира в Барселоне, в котором сыграет с 59-й ракеткой мира Душаном Лайовичем из Сербии.