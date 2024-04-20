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Видео: дочка Даниила Медведева с ракеткой в руках поддерживает папу на тренировке

Видео: дочка Даниила Медведева с ракеткой в руках поддерживает папу на тренировке
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Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях милое видео, на котором их дочь Алиса с ракеткой в руках поддерживает папу на тренировке.

Медведев начал грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Даниил выступил на нём не слишком удачно. В первом круге соревнований россиянин уверенно (6:2, 6:4) обыграл француза Гаэля Монфиса, однако уже в следующем матче уступил серебряному призёру Олимпиады-2020 соотечественнику Карену Хачанову (3:6, 5:7). По ходу соревнований Медведев активно критиковал судейство турнира.

Следующим турниром Медведева станут соревнования серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Они стартуют 24 апреля.

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