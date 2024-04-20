«Он прав, когда спорит с судьями». Американский чемпион ТБШ жёстко вступился за Медведева

В теннисе сейчас проходит грунтовый сезон. До старта «Ролан Гаррос» остаётся ровно месяц, а из крупных турниров на этом покрытии пока завершился только «Мастерс» в Монте-Карло. Этот «тысячник» запомнился не только победой грека Стефаноса Циципаса, который вернулся в топ-10 после кризиса последних нескольких месяцев.

Куда более активно в медиа обсуждались грубые судейские ошибки, которых было очень много. Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев дважды пострадал от неправильной фиксации аута в матчах с Гаэлем Монфисом и Кареном Хачановым в Монте-Карло, после чего в очень резкой форме высказывал претензии рефери Мохамеду Лайани и Седрику Мурье соответственно.

Часть теннисного сообщества осудила поведение Медведева, поскольку считает, что игрок на корте должен вести себя более сдержанно. Однако некоторые болельщики и эксперты с пониманием относятся к срывам Даниила. Среди них экс первая ракетка мира, чемпион US Open – 2003 Энди Роддик.

Энди Роддик Фото: Noam Galai/Getty Images

Американец в последнем выпуске своего теннисного подкаста жёстко раскритиковал судейство в Монте-Карло и вступился за Даниила, который, по его мнению, имел все основания для выплеска эмоций.

«Судейство в Монте-Карло – абсолютная катастрофа, настоящий кошмар во всех отношениях. Почему у нас нет электронной системы фиксации ударов по линиям? Должна быть такая технологическая возможность, но почему она не используется для корректировки ошибочных решений? Да, на грунте остаётся след после удара. Но судьи не всегда правильно трактуют их. У меня были миллионы тренировок с профессиональными игроками, которые видели отметины после своих ударов в определённом месте, но я при этом не соглашался с их оценками. Разве плохо было бы исключить любой фактор предвзятости и причину для спора игроков с судьями?

Я понимаю разочарование Даниила Медведева. Его ситуация вообще не похожа на остальные. Он пострадал от судейских ошибок два дня подряд. Поэтому он разозлился на судей. Кстати, Даниил был прав в обеих ситуациях – ауты фиксировались ошибочно. Он в большинстве случаев абсолютно прав, когда спорит с судьями. И это должно приниматься во внимание. Он делает это не просто так. Представьте ситуацию, когда вы находитесь на работе, качественно её выполняете, но вам просто не платят зарплату или подвергают какому-то другому наказанию, как будто вы что-то сделали неправильно. Мало кто молчал бы в таких обстоятельствах», — заявил Роддик.

Даниил Медведев спорит с судьёй Мохамедом Лайани в Монте-Карло Фото: Julian Finney/Getty Images

С Роддиком сложно не согласиться. Медведев имел все основания высказывать претензии к работе судьям. Конечно, в идеале делать это более спокойно и корректно, без применения грубых слов. Но Даниил слишком вспыльчивый. Правда, потом быстро отходит и признаёт свою неправоту.

Россиянин с течением времени старается свести к минимуму проявление излишней эмоциональности на корте, но получается не всегда. В Монте-Карло случились срывы. Теперь нужно постараться не допустить подобного в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Даже если будут причины выражать недовольство судейскими решениями, нужно делать это немного спокойнее.

Кроме того, Роддик поднял очень важную проблему по поводу введения электронной системы фиксации аутов. Почему на грунте её нет, как на харде или траве? Генеральный директор Федерации тенниса Франции и один из организаторов «Ролан Гаррос» Жильбер Изерн утверждает, что это является своего рода данью традициям. На грунте виден след от мяча, поэтому не нужна система Hawk eye, которая к тому же тоже не является идеальной. Но практика показывает обратное.

Судьи на вышке не всегда способны чётко разглядеть след от удара мяча на грунте. Иногда даже в тех случаях, когда они спускаются вниз для проверки. В Монте-Карло жертвами грубых судейских ошибок становились Даниил Медведев, Янник Синнер и Хольгер Руне. Уже достаточное количество случаев, чтобы задуматься о переменах и использовать электронную систему на грунте. Теннисные чиновники пока не готовы к такому нововведению, но, кажется, это лишь вопрос времени.