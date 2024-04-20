Энди Роддик: Даниил Медведев в большинстве случаев абсолютно прав, когда спорит с судьями

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик поддержал россиянина Даниила Медведева, который был крайне недоволен судейством на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

«Судейство в Монте-Карло – абсолютная катастрофа, настоящий кошмар во всех отношениях. Почему у нас нет электронной системы фиксации ударов по линиям? Должна быть такая технологическая возможность, но почему она не используется для корректировки ошибочных решений? Да, на грунте остаётся след после удара. Но судьи не всегда правильно трактуют их. У меня были миллионы тренировок с профессиональными игроками, которые видели отметины после своих ударов в определённом месте, но я при этом не соглашался с их оценками. Разве плохо было бы исключить любой фактор предвзятости и причину для спора игроков с судьями?

Я понимаю разочарование Даниила Медведева. Его ситуация вообще не похожа на остальные. Он страдал от судейских ошибок два дня подряд. Поэтому и разозлился на судей. Кстати, Даниил был прав в обеих ситуациях – ауты фиксировались ошибочно. Он в большинстве случаев абсолютно прав, когда спорит с судьями. И это должно приниматься во внимание. Он делает это не просто так», — сказал Роддик в эфире своего подкаста Served with Andy Roddick.