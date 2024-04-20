Штруфф с «баранкой» разгромил Руне и вышел в финал турнира ATP-250 в Мюнхене
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф, 28-я ракетка мира, уверенно вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В своём матче полуфинала спортсмен разгромил прошлогоднего чемпиона соревнований, 12-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.
Мюнхен. 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 16:20 МСК
28
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 0
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12
Хольгер Руне
Х. Руне
Теннисисты провели на корте всего 45 минут. За это время Ян-Леннард Штруфф выполнил восемь эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из семи, спас брейк-пойнт соперника (100%) и допустил одну двойную ошибку. На счету Хольгера Руне две двойные ошибки.
В финале Ян-Леннард Штруфф встретится с 15-й ракеткой мира из США Тейлором Фритцем. Это будет третья встреча спортсменов на корте: по победам в противостоянии счёт равный — 1-1.
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