Штруфф с «баранкой» разгромил Руне и вышел в финал турнира ATP-250 в Мюнхене

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф, 28-я ракетка мира, уверенно вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В своём матче полуфинала спортсмен разгромил прошлогоднего чемпиона соревнований, 12-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Теннисисты провели на корте всего 45 минут. За это время Ян-Леннард Штруфф выполнил восемь эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из семи, спас брейк-пойнт соперника (100%) и допустил одну двойную ошибку. На счету Хольгера Руне две двойные ошибки.

В финале Ян-Леннард Штруфф встретится с 15-й ракеткой мира из США Тейлором Фритцем. Это будет третья встреча спортсменов на корте: по победам в противостоянии счёт равный — 1-1.