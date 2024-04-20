Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв Игу Свёнтек

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В своём матче полуфинала спортсменка в трёх сетах обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3.
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Спортсменки провели на корте 2 часа 49 минут. За это время Елена Рыбакина выполнила десять эйсов, реализовала 4 брейк-пойнта из 20 и допустила пять двойных ошибок. На счету Иги Свёнтек 2 реализованных брейк-пойнта из 13 и семь двойных ошибок.
В своём пятом финале турниров WTA в 2024 году Елена Рыбакина сыграет либо с Маркетой Вондроушовой (Чехия, 8), либо с Мартой Костюк (Украина, 27). Соперница представительницы Казахстана определится сегодня, 20 апреля, вечером.
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