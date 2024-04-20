Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв Игу Свёнтек

Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв Игу Свёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В своём матче полуфинала спортсменка в трёх сетах обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

Штутгарт. 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 15:05 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Спортсменки провели на корте 2 часа 49 минут. За это время Елена Рыбакина выполнила десять эйсов, реализовала 4 брейк-пойнта из 20 и допустила пять двойных ошибок. На счету Иги Свёнтек 2 реализованных брейк-пойнта из 13 и семь двойных ошибок.

В своём пятом финале турниров WTA в 2024 году Елена Рыбакина сыграет либо с Маркетой Вондроушовой (Чехия, 8), либо с Мартой Костюк (Украина, 27). Соперница представительницы Казахстана определится сегодня, 20 апреля, вечером.

Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android