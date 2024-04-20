Стефанос Циципас пробился в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Каспером Руудом

Греческий теннисист Стефанос Циципас, седьмая ракетка мира, пробился в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл 59-ю ракетку мира из Сербии Душана Лайовича. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:2.
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Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил пять эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и допустил шесть двойных ошибок. На счету Душана Лайовича один реализованный брейк-пойнт из трёх и две двойные ошибки.
В финале греческий теннисист встретится с шестой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом. Неделей ранее спортсмены играли друг с другом в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), тогда Циципас победил со счётом 6:1, 6:4.
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