Костюк вышла в финал турнира в Штутгарте, одержав победу над Вондроушовой

Украинская теннисистка Марта Костюк, 27-я ракетка мира, вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В своём матче полуфинала спортсменка в двух сетах обыграла восьмую ракетку мира из Чехии Маркету Вондроушову. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут. За это время Марта Костюк реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила шесть двойных ошибок. На счету Маркеты Вондроушовой одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из шести и три двойные ошибки.

В финале Марта Костюк встретится с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Ранее у спортсменок было две личные встречи на взрослом уровне, в которых по победам ничья: Костюк была сильнее в Аделаиде в 2023 году, а Рыбакина победила в прошлом сезоне на US Open.