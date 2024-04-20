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Циципас высказался о предстоящей встрече с Руудом в финале турнира в Барселоне

Циципас высказался о предстоящей встрече с Руудом в финале турнира в Барселоне
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, седьмая ракетка мира, высказался о предстоящей встрече с шестой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Неделей ранее спортсмены играли друг с другом в титульном матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Уверен, что, когда вы играете с кем-то с разницей в несколько дней, вы придумаете новые планы и проведёте корректировки. Я ожидаю, что буду лучшей версией, чем та, которой я был в Монте-Карло. Там мы с Каспером провели хороший матч.

Конечно, такие встречи сложны. Игра вновь и вновь. Вы пытаетесь понять, что в этом случае лучше всего подходит для вас. Соперник попытается как можно лучше подготовиться к следующему бою. Я постараюсь работать и начну с хорошего восстановления. Завтра будет важный день», — сказал Циципас в интервью на корте.

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