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Рыбакина: Porsche может стать двойной мотивацией для получения водительских прав

Рыбакина: Porsche может стать двойной мотивацией для получения водительских прав
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, рассказала, что у неё будет больше мотивации для получения водительских прав, если она выиграет Porsche на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Я уже давно хочу получить водительские права, но у меня никогда не было возможности долго находиться в одном месте. У меня была пара уроков, и я водила, но удостоверение водителя, конечно, цель на этот год вне корта. А эта машина, если я её выиграю, может стать двойной мотивацией. Надеюсь, я добьюсь этого в этом году (улыбается)», — поделилась спортсменка на пресс-конференции после выхода в финал турнира в Штутгарте.

Матч за титул соревнований пройдёт в воскресенье, 21 апреля. Соперницей Елены Рыбакиной в финале будет 27-я ракетка мира украинка Марта Костюк.

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