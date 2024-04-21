Светлана Кузнецова: понимаю, что если мне ещё дано играть, то это получится

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, бывшая вторая ракетка мира, рассказала, нацелена ли она на возвращение в профессиональный тур.

«Такого, что я бьюсь головой об стену и не могу как хочу играть, у меня нет. Я просто это отпустила и понимаю, что если мне ещё дано играть, то это получится. Если нет – то нет.

И мне так проще. Иначе я ночами не сплю. Я абстрагируюсь от этих ощущений и просто живу, каждый день радуюсь, что я жива-здорова, – в нынешнее время это важно и ценно. А дальше просто делаю всё возможное, чтобы постараться вернуться. А там уже как сложится.

Есть ли вера в возвращение? Конечно, есть. Но ощущения пограничные. В прошлом году я была на «Ролан Гаррос» и смотрела, по-моему, полуфинал Соболенко. И у меня по щекам слезинки бежали. Было переживание – смогу ли я ещё раз оказаться на этом центральном стадионе.

Внутренние переживания, конечно, есть, но как профессиональный спортсмен я знаю, как управлять эмоциями, они внутри где-то глубоко сидят. Но, конечно, очень бы хотелось вернуться», — приводит слова спортсменки Sports.