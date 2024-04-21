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Рууд высказался о возвращении Надаля на грунтовые турниры

Рууд высказался о возвращении Надаля на грунтовые турниры
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, шестая ракетка мира, высказался о возвращении 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» из Испании Рафаэля Надаля на грунтовые турниры. На этой неделе спортсмен сыграл на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Мы говорили с Рафой, когда он был здесь, в Барселоне. Я могу сказать, что он пытается сделать всё, чтобы вернуться в форму на 100%. Думаю, эта неделя была хорошим тестом для него, чтобы вернуться спустя несколько месяцев отсутствия и выступить на грунте впервые за два года.

Надеюсь, что он каждый день в Мадриде проведёт так хорошо, насколько это возможно. Думаю, его главнейшая цель — быть идеально физически готовым к «Ролан Гаррос». Я знаю, как много он работает, да и все это знают, он очень решительный человек, и я верю, что мы ещё увидим Рафу таким, каким мы его помним», — приводит слова Рууда Tennis TV.

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