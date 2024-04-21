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Только три пары теннисистов выходили в финалы «Мастерса» и ATP-500 две недели подряд

Только три пары теннисистов выходили в финалы «Мастерса» и ATP-500 две недели подряд
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В эти минуты проходит финал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), где между собой играют шестая ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд и седьмая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас. Напомним, неделей ранее спортсмены боролись за титул «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

С 1990 года только три пары теннисистов выходили в финалы категории «Мастерс» и ATP-500 две недели подряд.

Этого результата удалось добиться следующим спортсменам:

  • 2001 год — Патрик Рафтер из Австралии и Густаво Куэртен из Бразилии
  • 2011 год — Рафаэль Надаль и Давид Феррер (оба — Испания)
  • 2024 год — Стефанос Циципас из Греции и Каспер Рууд из Норвегии

Напомним, победу на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году одержал Стефанос Циципас.

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