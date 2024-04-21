«Я рад, что выиграл первый титул ATP-500 на корте Надаля». Рууд — после победы в Барселоне

Шестая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал победу в матче за титул грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Напомним, норвежец обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (седьмой в рейтинге ATP) — 7:5, 6:3.

«Честно говоря, это стоило того, чтобы подождать. Я очень рад, что выиграл первый титул ATP-500 здесь, в Барселоне, перед переполненным стадионом и на корте легендарного Рафаэля Надаля. Для меня это особенное событие, потому что я восхищался им всё своё детство. Также я сам приезжал сюда 13-летним мальчиком, чтобы посмотреть, как он играет. Это потрясающее чувство», — сказал Рууд в речи на церемонии награждения.

Напомним, это первый титул ATP-500 для Рууда. До этого самая крупная категория турниров, титулы на которых выигрывал норвежец, — ATP-250 (10 титулов).