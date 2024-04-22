Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионская гонка ATP, 22 апреля: Рууд вошёл в топ-3 и сократил отрыв от Медведева

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поднялся на третью строчку в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов. Стефанос Циципас из Греции (7-й в рейтинге ATP) переместился с восьмой позиции на пятую.

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил вторую строчку в Чемпионской гонке ATP, а Андрей Рублёв потерял ещё одну позицию и находится на 13-й строчке.

Возглавляет Чемпионскую гонку ATP итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер.

Чемпионская гонка ATP, 22 апреля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 4300 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2650.

3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 2275.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 1985.

5 (8).Стефанос Циципас (Греция) — 1855.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 1745.

7 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 1700.

8 (7). Григор Димитров (Болгария) — 1565.

9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 1310.

9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 1260...

13 (12). Андрей Рублёв (Россия)— 1070…

17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 910…

98 (87). Павел Котов (Россия) — 245.