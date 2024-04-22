Чемпионская гонка ATP, 22 апреля: Рууд вошёл в топ-3 и сократил отрыв от Медведева

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поднялся на третью строчку в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов. Стефанос Циципас из Греции (7-й в рейтинге ATP) переместился с восьмой позиции на пятую.
Российский теннисист Даниил Медведев сохранил вторую строчку в Чемпионской гонке ATP, а Андрей Рублёв потерял ещё одну позицию и находится на 13-й строчке.
Возглавляет Чемпионскую гонку ATP итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер.
Чемпионская гонка ATP, 22 апреля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 4300 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2650.
3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 2275.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 1985.
5 (8).Стефанос Циципас (Греция) — 1855.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 1745.
7 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 1700.
8 (7). Григор Димитров (Болгария) — 1565.
9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 1310.
9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 1260...
13 (12). Андрей Рублёв (Россия)— 1070…
17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 910…
98 (87). Павел Котов (Россия) — 245.