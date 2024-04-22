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Наоми Осака посетила матч «Реал» — «Барселона» и сфотографировалась с Тибо Куртуа

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака посетила матч 32-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Спортсменка сфотографировалась с голкипером мадридского клуба Тибо Куртуа и получила именную футболку.

«Вперёд, Мадрид! Спасибо, Тибо», — написала Осака на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Напомним, матч, прошедший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершился победой «Реала» со счётом 3:2. Куртуа не принимал участия в игре, бельгиец продолжает восстанавливаться после травмы мениска.

Осака ранее выступила на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). Японская спортсменка не смогла пробиться во второй круг соревнований, проиграв представительнице Италии Мартине Тревизан. Победительницей турнира во Франции стала 39-я ракетка мира американская теннисистка Слоан Стивенс.