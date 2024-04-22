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Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Мадриде, где сыграют Медведев, Рублёв и Карацев

Сегодня, 22 апреля, состоялась жеребьёвка грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В основной сетке турнира выступят российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Медведев, Рублёв и Хачанов начнут свой путь на турнире со второго круга. В первом круге Карацев встретится с венгром Фабианом Марожаном, Сафиуллин сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом, а Котов проведёт матч с квалифаером.

Первым сеяным на «Мастерсе» в Мадриде является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Второй номер посева — у испанца Карлоса Алькараса (третья ракетка мира).

«Мастерс» в Мадриде пройдёт с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.