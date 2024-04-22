Камилла Рахимова проиграла в первом круге квалификации к турниру в Мадриде

97-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова в матче первого раунда квалификации к турниру категории WTA-1000 в Мадриде проиграла Эмилиане Аранго из Колумбии (121-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. За это время российская спортсменка реализовала три брейк-пойнта из пяти, допустила семь двойных ошибок и ни разу не подала навылет. На счету колумбийской теннисистки один эйс, две двойные ошибки и семь выигранных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Сегодня, 22 апреля, свой матч первого круга квалификационного раунда проведёт ещё одна теннисистка из России, 99-я ракетка мира Мария Тимофеева. Её соперницей будет француженка Фиона Ферро (154-я в рейтинге WTA).