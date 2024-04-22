Алина Корнеева объяснила причины своего долгого отсутствия на турнирах WTA

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, что перенесла операцию на кисти руки.

«Последние турниры я пропустила не просто так. С февраля у меня начались проблемы с кистью. Обследования показали нестабильность сухожилия. После консультаций с моей командой и врачами было принято решение о проведении операции. Операция успешно прошла в Барселоне, но теперь меня ждёт тяжёлый период реабилитации. Точную дату возвращения на корт сказать сложно, но надеюсь, что смогу выступить на Уимблдоне. Спасибо всем за поддержку, я её очень ценю! Обещаю вернуться на корт ещё сильнее», — написала теннисистка в своём аккаунте в соцсетях.

Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Последний раз Алина Корнеева выходила на корт в феврале на «челленджере» в Мумбае (Индия).