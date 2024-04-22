Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек прокомментировала достижение отметки в 100 недель во главе рейтинга WTA

Свёнтек прокомментировала достижение отметки в 100 недель во главе рейтинга WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек отреагировала на достижение отметки в 100 недель во главе рейтинга WTA.

«Это непростое, увлекательное, иногда разочаровывающее и напряжённое, но захватывающее и незабываемое приключение.

Спасибо всем за поддержку!» — написала Свёнтек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Впервые Свёнтек возглавила рейтинг WTA в апреле 2022 года и продержалась на первой строчке 75 недель, в сентябре 2023-го уступив лидерство белорусской теннисистке Арине Соболенко. В ноябре того же года она вернула себе статус первой ракетки мира и удерживает его до настоящего времени.

Свёнтек стала девятой теннисисткой в истории, достигшей рубежа в 100 недель в ранге первой ракетки мира. На восьмой строчке располагается Жюстин Энен (117 недель). Рекордсменкой является Штеффи Граф (377).

Материалы по теме
Ига Свёнтек достигла рубежа в 100 недель в ранге первой ракетки мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android