Свёнтек прокомментировала достижение отметки в 100 недель во главе рейтинга WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек отреагировала на достижение отметки в 100 недель во главе рейтинга WTA.

«Это непростое, увлекательное, иногда разочаровывающее и напряжённое, но захватывающее и незабываемое приключение.

Спасибо всем за поддержку!» — написала Свёнтек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Впервые Свёнтек возглавила рейтинг WTA в апреле 2022 года и продержалась на первой строчке 75 недель, в сентябре 2023-го уступив лидерство белорусской теннисистке Арине Соболенко. В ноябре того же года она вернула себе статус первой ракетки мира и удерживает его до настоящего времени.

Свёнтек стала девятой теннисисткой в истории, достигшей рубежа в 100 недель в ранге первой ракетки мира. На восьмой строчке располагается Жюстин Энен (117 недель). Рекордсменкой является Штеффи Граф (377).