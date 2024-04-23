Шнайдер — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга турнира в Мадриде

Сегодня, 23 апреля, 61-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 39-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова встретятся в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок поставлен третьим запуском на корте имени Аранчи Санчес-Викарио и начнётся чуть позже 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Анастасия Потапова в первом круге турнира в Мадриде.

Шнайдер и Потапова ранее ни разу не играли друг с другом. Соревнования в Мадриде завершатся 4 мая. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале прошлого розыгрыша соревнований одержала победу над полькой Игой Свёнтек.