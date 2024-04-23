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Фото: Медведев от злости бросил ракетку на одной из тренировок в Мадриде

Фото: Медведев от злости бросил ракетку на одной из тренировок в Мадриде
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев на одной из тренировок перед стартом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) от злости несколько раз ударил ракетку о землю. Соответствующее фото появилось в одной из социальных сетей.

Фото: X Oleg S.

Напомним, на «Мастерсе» в Мадриде, который проходит с 23 апреля по 4 мая, Медведев будет выступать под третьим номером посева. Теннисист пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Маттео Арнальди (Италия) – Кристофер О'Коннелл (Австралия).

Отметим, что в прошлом году на «Мастерсе» в Мадриде Медведев (2) дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:7 (1:7), 4:6 проиграл соотечественнику Аслану Карацеву.

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