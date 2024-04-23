Потапова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, в двух сетах обыграв Шнайдер

Сегодня, 23 апреля, в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоялось российское дерби. 39-я ракетка мира Анастасия Потапова на старте соревнований в двух сетах обыграла соотечественницу Диану Шнайдер (61-я в рейтинге WTA) и вышла во второй круг. Счёт встречи — 7:5, 6:4.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 38 минут. Потапова подала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти. Шнайдер не выполнила подач навылет, сделала одну двойную ошибку и смогла реализовать лишь 3 брейк-поинта из 14 заработанных.

В следующем круге Потапова сразится с финалисткой US Open — 2021 канадской теннисисткой Лейлой Фернандес. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу канадки.