Де Минор: как только я покидаю корт, мне нравится быть ленивым и расслабленным

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор заявил, что его поведение на корте отличается от поведения в обычной жизни.

«Думаю, на корте и в жизни я — два разных человека. Многие люди видят на корте меня серьёзным, очень горячим, очень профессиональным. Но как только я покидаю корт, мне нравится быть немного ленивым, расслабленным. Я стараюсь не относиться к себе слишком серьёзно. Ну такой вот я вне корта. Поэтому всякий раз, как я выхожу на корт, становлюсь другим игроком.

Как стать самым непопулярным игроком не только Барселоны, но и Мадрида? Думаю, если я выиграю у Надаля ещё раз. Шанс достаточно велик, что я сыграю с ним ещё раз. Я уже видел жеребьёвку, я в восторге», — сказал де Минор в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».