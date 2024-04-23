Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне: сейчас важна физическая подготовка, надеюсь к «Ролан Гаррос» я дойду на пике формы

Руне: сейчас важна физическая подготовка, надеюсь к «Ролан Гаррос» я дойду на пике формы
Аудио-версия:
Комментарии

Датский теннисист Хольгер Руне, 12-я ракетка мира рассказал о своей форме в преддверии грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, который пройдёт с 24 апреля по 5 мая.

«Я чувствую себя хорошо, счастлив быть в Мадриде. Здесь прекрасная погода. После Монако я немного приболел, но сейчас чувствую себя лучше, почти на 100%. Но я всё-равно поехал в Мюнхен, чтобы испытать судьбу. Честно говоря, мне не нужно ничего менять, у меня всё хорошо. Я бы сказал сейчас важна физическая подготовка, чтобы играть на грунте. Надеюсь к „Ролан Гаррос“ я дойду на пике формы», — сказал Руне в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Напомним, полуфинальный матч турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) между Ян-Леннардом Штруффом и Хольгером Руне завершился со счётом 6:2, 6:0 в пользу немца.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android