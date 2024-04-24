Медведев: Надаль — великий боец и игрок. Он будет скучать по теннису, завершив карьеру

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об испанце Рафаэле Надале.

«У нас с Рафой было несколько сумасшедших матчей. Мне кажется, он выиграл четыре раза. Я одержал одну победу, и в том матче был ближе к поражению, чем в других играх, но это нормально. Это Рафа, он борется за каждое очко. Я не смотрел его матч с де Минором в Барселоне, только концовку. Рафа неудачно сыграл справа, но было видно, что он верит в себя и будет бороться до конца. Он будет бороться за каждое очко. Надаль — великий боец и великий игрок. Мы много говорим о его борьбе, а также о его невероятном таланте, и я уверен, что, когда Рафа завершит карьеру, он будет скучать по теннису», — приводит слова Медведева Punto de Break.