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Медведев — о поведении на «Мастерсе» в Монте-Карло: бывает сложно контролировать эмоции

Медведев — о поведении на «Мастерсе» в Монте-Карло: бывает сложно контролировать эмоции
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём поведении на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матчах с французом Гаэлем Монфисом и россиянином Кареном Хачановым Медведев критиковал судей. В игре с соотечественником Медведев был оштрафован на одно очко за крики и грубую оценку судейской работы.

«Ошибки случаются, я допускаю их на корте и признаю их. Это случается со всеми. В моменте бывает очень сложно контролировать эмоции, и я не жалею о случившемся. Это то, что произошло. Я так отреагировал на ситуацию, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы я отреагировал иначе. Посмотрим, что будет в следующий раз. Я ничего не могу обещать, но надеюсь, что смогу больше сосредоточиться на игре, а не на ошибках», — приводит слова Медведева Punto de Break.

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