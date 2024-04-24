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Новак Джокович опубликовал селфи с Мартиной Навратиловой и Патрисом Эвра

Новак Джокович опубликовал селфи с Мартиной Навратиловой и Патрисом Эвра
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился фотографией с церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards, которая прошла в Мадриде (Испания). На фото Джокович запечатлён с бывшей первой ракеткой мира Мартиной Навратиловой и экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра.

«Я люблю эту игру (и это селфи)», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Напомним, Новак Джокович был признан спортсменом 2023 года по версии Laureus World Sports Awards. Для Джоковича это уже пятая награда на данной премии в карьере. Ранее сербский теннисист удостаивался её в 2012, 2015, 2016 и 2019 годах. Шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран.

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