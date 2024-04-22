Новак Джокович стал спортсменом года по версии Laureus

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал спортсменом 2023 года по версии Laureus World Sports Awards. Для Джоковича это уже пятая награда на данной премии в карьере. Ранее он удостаивался её в 2012, 2015, 2016 и 2019 годах.

Торжественная церемония награждения прошла в Мадриде (Испания). Джокович прибыл на неё вместе с супругой Еленой. Интересно, что при этом ранее Новак отказался от участия в грунтовом турнире серии «Мастерс», который 24 апреля стартует в Мадриде.

За звание «Спортсмен года» с Джоковичем боролись:

пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (трёхкратный чемпион мира);

(трёхкратный чемпион мира); нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ;

; рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис ;

; нападающий «Интер Майами» Лионель Месси;

легкоатлет Ноа Лайлз.

Напомним, в прошлом году спортсменом года по версии Laureus был признан Месси, а в позапрошлом — Ферстаппен.

Согласно регламенту, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов.