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Рафаэль Надаль: если приеду на «Ролан Гаррос» в нынешнем состоянии, я не буду играть

Рафаэль Надаль: если приеду на «Ролан Гаррос» в нынешнем состоянии, я не буду играть
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, в каком случае выступит на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Если я приеду в Париж в том состоянии, в котором пребываю сейчас, я не буду играть. Я сыграю на „Ролан Гаррос“, если буду чувствовать себя конкурентоспособным. Это не станет концом света или завершением моей карьеры. У меня есть цели после Открытого чемпионата Франции. Например, Олимпийские игры», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, Надаль выступит на турнире серии «Мастерс», который проходит с 24 апреля по 5 мая в Мадриде (Испания). В первом круге испанский теннисист встретится с представителем США Дарвином Бланшем. «Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня в Париже (Франция).

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