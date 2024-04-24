Синнер: победить Надаля на «Ролан Гаррос» — одна из сложнейших задач в теннисе

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о шансах испанца Рафаэля Надаля на победу на предстоящем Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 26 мая по 9 июня.

«Надаль будет фаворитом «Ролан Гаррос», если будет физически здоров. Победить Надаля на этом турнире — одна из сложнейших задач в теннисе. Это будет интересно, хотя никто, кроме него, не сможет ответить, как он себя чувствует. Я уверен, что в Париже Надаль выложится на 100%. Чем больше матчей он проведёт до этого, тем лучше будет для него. На «Ролан Гаррос» уровень всегда повышается», — приводит слова Синнера Marca.

Напомним, Синнер и Надаль выступят на турнире серии «Мастерс», который проходит в Мадриде (Испания) с 24 апреля по 5 мая.