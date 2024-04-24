Осака вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, где сыграет с Самсоновой
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Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Бельгии Гретье Миннен в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу японской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Осака в этой встрече восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Миннен два эйса и три двойные ошибки.
Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 14:30 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|1
Гретье Миннен
Г. Миннен
В следующем раунде соревнований в Мадриде Наоми Осака встретится с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Турнир в Мадриде завершится 4 мая. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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