Осака вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде, где сыграет с Самсоновой

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Бельгии Гретье Миннен в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу японской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Осака в этой встрече восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Миннен два эйса и три двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Мадриде Наоми Осака встретится с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Турнир в Мадриде завершится 4 мая. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.