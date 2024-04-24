«Как у бабушки на кухне». Мария Шарапова показала, как готовит в кулинарной школе

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила известную на весь мир кулинарную школу шеф-повара Алена Дюкасса.

«Отношусь к процессу очень серьёзно. Впервые готовила Наан (блюдо индийской кухни. – Прим. «Чемпионата»). Прямо как у бабушки на кухне», — подписала Шарапова видео.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

37-летняя Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.