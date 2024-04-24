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«Очень сильно тошнило». Потапова призналась, что могла сняться с турнира в Мадриде

«Очень сильно тошнило». Потапова призналась, что могла сняться с турнира в Мадриде
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) призналась, что могла сняться с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«На данный момент всё хорошо, я уже полностью восстановилась, но это был большой стресс. Потому что по прилёте в Мадрид я начала резко себя чувствовать очень плохо. Буквально следующие два дня у меня была высокая температура, 39 градусов. Меня очень сильно тошнило, я была на грани того, чтобы позвонить судье и сказать, что снимаюсь с Мадрида.

Не знаю, какие силы помогли мне восстановиться, но буквально день матча был первым днём, когда я проснулась без температуры. Естественно, я сделала всё возможное, чтобы найти силы и сыграть. Вот такая история. Едем дальше», — сказала Потапова в своём телеграм-канале.

Отметим, что ранее Потапова успешно стартовала в Мадриде. В матче первого круга Анастасия обыграла соотечественницу Диану Шнайдер со счётом 7:5, 6:4.

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