Потапова выиграла российское дерби на «тысячнике» в Мадриде. И вышла на финалистку US Open

Сегодня, 23 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) начались матчи первого раунда в женском одиночном разряде. Напрямую в основную сетку пробились 11 россиянок, и двух из них жребий свёл уже в 1/64 финала. 20-летняя Диана Шнайдер, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, играла с Анастасией Потаповой, 39-й ракеткой мира.

Шнайдер и Потапова впервые встречались друг с другом. И если Диана дебютировала в основной сетке мадридского «тысячника», то Анастасия уже в третий раз играла в столице Испании. Год назад она дошла до третьего круга, где в трёх сетах уступила соотечественнице Веронике Кудерметовой. И пока это лучший результат Потаповой в Мадриде.

Агент Александр Островский, представляющий интересы Потаповой, рассказал, от чего, по его мнению, может зависеть исход поединка подопечной со Шнайдер. «Точно можно сказать, что такой матч первого круга будет непростым. Во-первых, в целом условия в Мадриде не самые комфортные: отскок мяча достаточно высокий, и к этому нужно привыкнуть. Поэтому успех в матче будет на стороне той, кто быстрее соперницы приспособится к такому ритму игры и сможет показать свой лучший теннис.

Во-вторых, Диана за последние сезоны прибавляет на корте, растёт в рейтинге и, конечно, является сложной соперницей. С одной стороны, она предлагает силовой теннис с мощными ударами, а с другой – она строит комбинации и играет умно», — сказал Островский в интервью «Чемпионату».

Диана Шнайдер на турнире WTA-1000 в Майами в 2024 году Фото: Al Bello/Getty Images

Потапова вошла в матч лучше соперницы. Анастасия играла довольно агрессивно, и Шнайдер не всегда с этим справлялась, делая ошибки. Диана уже в первом гейме не избежала двойной, и Потапова сделала ранний брейк, после чего под ноль забрала свою подачу — 2:0. В длинном шестом гейме Шнайдер могла оформить ответный брейк, но упустила все три брейк-пойнта, в основном из-за своих неточностей.

Тем не менее Диана сумела отыграться, причём тогда, когда сет для неё уже подвис. Но Анастасия, изрядно нервничавшая по ходу партии, не смогла подать на сет при 5:4, взяв лишь один розыгрыш, — 5:5. Однако перелома не случилось. Концовку Шнайдер провалила, а Потапова, напротив, собралась и, выдав брейк под ноль, в 12-м гейме дожала соперницу — 7:5 за 52 минуты.

Вторую партию Потапова тоже начала с брейка. Шнайдер какое-то время держалась, однако третий брейк-пойнт отыграть не сумела. Но в этом сете Диана сравняла счёт куда быстрее. В четвёртом гейме Анастасия при «ровно» допустила двойную ошибку, а в следующем розыгрыше пробила в коридор, после чего с досады стукнула ракеткой по корту.

Анастасия Потапова бьёт ракеткой по корту в матче с Дианой Шнайдер на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2024 году Фото: Кадр из трансляции

Так счёт стал 2:2. В шестом гейме Шнайдер впервые в матче имела шанс повести с брейком, но растеряла все брейк-пойнты. В седьмом гейме Потапова вновь неплохо отработала на приёме и ещё раз взяла чужую подачу, но затем тут же отдала свою — 4:4. Решающий брейк Анастасии удался в девятом гейме. На втором брейк-пойнте она загоняла Диану по корту — 5:4 и подача на матч. 10-й гейм Потапова забрала под ноль, закончив встречу двумя эйсами (а всего их у неё оказалось пять) — 7:5, 6:4 за 1 час 39 минут.

Во втором раунде Потапова сыграет с финалисткой US Open 2021 года Лейлой Фернандес, имеющей 32-й номер посева.

А в среду, 24 апреля, в Мадриде начнутся встречи первого круга в мужском одиночном разряде. Подробнее о турнирных раскладах читайте в отдельном материале.

Супертурнир в столице Испании завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».