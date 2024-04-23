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Мадрид-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Анастасия Потапова победила Диану Шнайдер

Потапова выиграла российское дерби на «тысячнике» в Мадриде. И вышла на финалистку US Open
Александр Насонов
Анастасия Потапова
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Во втором круге Анастасия сыграет с Лейлой Фернандес.

Сегодня, 23 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) начались матчи первого раунда в женском одиночном разряде. Напрямую в основную сетку пробились 11 россиянок, и двух из них жребий свёл уже в 1/64 финала. 20-летняя Диана Шнайдер, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, играла с Анастасией Потаповой, 39-й ракеткой мира.

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Шнайдер и Потапова впервые встречались друг с другом. И если Диана дебютировала в основной сетке мадридского «тысячника», то Анастасия уже в третий раз играла в столице Испании. Год назад она дошла до третьего круга, где в трёх сетах уступила соотечественнице Веронике Кудерметовой. И пока это лучший результат Потаповой в Мадриде.

Мадрид-2024. Женщины. Турнирная сетка

Агент Александр Островский, представляющий интересы Потаповой, рассказал, от чего, по его мнению, может зависеть исход поединка подопечной со Шнайдер. «Точно можно сказать, что такой матч первого круга будет непростым. Во-первых, в целом условия в Мадриде не самые комфортные: отскок мяча достаточно высокий, и к этому нужно привыкнуть. Поэтому успех в матче будет на стороне той, кто быстрее соперницы приспособится к такому ритму игры и сможет показать свой лучший теннис.

Во-вторых, Диана за последние сезоны прибавляет на корте, растёт в рейтинге и, конечно, является сложной соперницей. С одной стороны, она предлагает силовой теннис с мощными ударами, а с другой – она строит комбинации и играет умно», — сказал Островский в интервью «Чемпионату».

Диана Шнайдер на турнире WTA-1000 в Майами в 2024 году

Диана Шнайдер на турнире WTA-1000 в Майами в 2024 году

Фото: Al Bello/Getty Images

Потапова вошла в матч лучше соперницы. Анастасия играла довольно агрессивно, и Шнайдер не всегда с этим справлялась, делая ошибки. Диана уже в первом гейме не избежала двойной, и Потапова сделала ранний брейк, после чего под ноль забрала свою подачу — 2:0. В длинном шестом гейме Шнайдер могла оформить ответный брейк, но упустила все три брейк-пойнта, в основном из-за своих неточностей.

Тем не менее Диана сумела отыграться, причём тогда, когда сет для неё уже подвис. Но Анастасия, изрядно нервничавшая по ходу партии, не смогла подать на сет при 5:4, взяв лишь один розыгрыш, — 5:5. Однако перелома не случилось. Концовку Шнайдер провалила, а Потапова, напротив, собралась и, выдав брейк под ноль, в 12-м гейме дожала соперницу — 7:5 за 52 минуты.

Вторую партию Потапова тоже начала с брейка. Шнайдер какое-то время держалась, однако третий брейк-пойнт отыграть не сумела. Но в этом сете Диана сравняла счёт куда быстрее. В четвёртом гейме Анастасия при «ровно» допустила двойную ошибку, а в следующем розыгрыше пробила в коридор, после чего с досады стукнула ракеткой по корту.

Анастасия Потапова бьёт ракеткой по корту в матче с Дианой Шнайдер на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2024 году

Анастасия Потапова бьёт ракеткой по корту в матче с Дианой Шнайдер на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2024 году

Фото: Кадр из трансляции

Так счёт стал 2:2. В шестом гейме Шнайдер впервые в матче имела шанс повести с брейком, но растеряла все брейк-пойнты. В седьмом гейме Потапова вновь неплохо отработала на приёме и ещё раз взяла чужую подачу, но затем тут же отдала свою — 4:4. Решающий брейк Анастасии удался в девятом гейме. На втором брейк-пойнте она загоняла Диану по корту — 5:4 и подача на матч. 10-й гейм Потапова забрала под ноль, закончив встречу двумя эйсами (а всего их у неё оказалось пять) — 7:5, 6:4 за 1 час 39 минут.

Во втором раунде Потапова сыграет с финалисткой US Open 2021 года Лейлой Фернандес, имеющей 32-й номер посева.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2024, вторник. 17:55 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

А в среду, 24 апреля, в Мадриде начнутся встречи первого круга в мужском одиночном разряде. Подробнее о турнирных раскладах читайте в отдельном материале.

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