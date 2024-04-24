Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карацев проиграл Марожану на старте «Мастерса» в Мадриде. Это первый матч Аслана с января

Карацев проиграл Марожану на старте «Мастерса» в Мадриде. Это первый матч Аслана с января
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев провёл первый матч с начала января на уровне ATP.

Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче первого круга Карацев (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7) уступил 37-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану. Нельзя не отметить, что в первом сете Карацеву не удалось реализовать сразу 11 сетболов.

Мадрид (м). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 17:25 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 2
7 8 		7 7
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Встреча Карацева с Марожаном продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках Аслан один раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Фабиана два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, начало года для Карацева выдалось неудачным. В первом же матче сезона Аслан получил травму колена, которая потребовала операции. На восстановление ему потребовалось около четырёх месяцев.

Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
«Чувствую, что могу добиться на грунте многого». Признания Медведева перед стартом Мадрида
«Чувствую, что могу добиться на грунте многого». Признания Медведева перед стартом Мадрида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android