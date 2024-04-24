Карацев проиграл Марожану на старте «Мастерса» в Мадриде. Это первый матч Аслана с января

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев провёл первый матч с начала января на уровне ATP.

Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче первого круга Карацев (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7) уступил 37-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану. Нельзя не отметить, что в первом сете Карацеву не удалось реализовать сразу 11 сетболов.

Встреча Карацева с Марожаном продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках Аслан один раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Фабиана два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, начало года для Карацева выдалось неудачным. В первом же матче сезона Аслан получил травму колена, которая потребовала операции. На восстановление ему потребовалось около четырёх месяцев.