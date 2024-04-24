36-летняя Сара Эррани за 2,5 часа одолела Каролину Возняцки в 1-м круге турнира в Мадриде

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки неудачно стартовала на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче первого круга Возняцки (WC) со счётом 6:3, 5:7, 5:7 потерпела поражение от 100-й ракетки мира, 36-летней итальянки Сары Эррани (Q).
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Встреча Возняцки с Эррани продлилась 2 часа и 51 минуту. В её рамках Каролина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Сары ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 18.
Интересно, что в последний раз Эррани обыгрывала Возняцки 16 лет назад.
Следующей соперницей Эррани в Мадриде станет 14-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (11).
- 24 апреля 2024
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