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36-летняя Сара Эррани за 2,5 часа одолела Каролину Возняцки в 1-м круге турнира в Мадриде

36-летняя Сара Эррани за 2,5 часа одолела Каролину Возняцки в 1-м круге турнира в Мадриде
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Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки неудачно стартовала на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Возняцки (WC) со счётом 6:3, 5:7, 5:7 потерпела поражение от 100-й ракетки мира, 36-летней итальянки Сары Эррани (Q).

Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 18:10 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7
6 		5 5
         
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

Встреча Возняцки с Эррани продлилась 2 часа и 51 минуту. В её рамках Каролина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Сары ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Интересно, что в последний раз Эррани обыгрывала Возняцки 16 лет назад.

Следующей соперницей Эррани в Мадриде станет 14-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (11).

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