Волевая победа Медведева в Мадриде. А юная Мирра и 39-летняя Звонарёва выиграли пару

Сегодня, 27 апреля, на супертурнире в Мадриде проходят заключительные матчи второго круга в мужском одиночном разряде. В расписание вмешался дождь, и на внешних кортах на момент публикации этого материала удалось провести лишь считаное число встреч. А вот на трёх главных кортах, где есть крыша, ничто не мешает играть. И в одном из этих поединков принимал участие чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев.

Россиянин, посеянный под третьим номером, играл с итальянцем Маттео Арнальди, 36-й ракеткой мира. Счёт личных встреч был 2-0 в пользу Даниила. Он дважды выиграл у Маттео в прошлом году, правда, оба раза на харде: 6:4, 6:2 в 1/16 финала в Дубае и 6:2, 7:5 на аналогичной стадии «Мастерса» в Торонто.

В начале игры теннисисты взяли по гейму на подаче, причём Медведев — под ноль. У россиянина были шансы на ранний брейк, но в третьем гейме он упустил тройной брейк-пойнт. А в четвёртом гейме Даниил допустил две двойные ошибки, и Арнальди использовал третий брейк-пойнт — 3:1.

В первом сете Медведев так и не смог найти свою игру, в то время как его соперник вовремя переходил из обороны в атаку и нередко применял укороченные. Больше брейк-пойнтов у россиянина не было. А в восьмом гейме Маттео вновь взял чужую подачу, а вместе с ней и всю партию, после того как Даниил при 30:30 дважды подряд неудачно провёл розыгрыши, — 6:2 за 34 минуты. В первой партии на счету россиянина было всего два активно выигранных очка и семь невынужденных ошибок.

В начале второго сета Медведев продолжал испытывать трудности. Арнальди относительно легко взял свой гейм, а вот россиянину пришлось побороться за подачу; брейк-пойнт в длинном гейме он всё же отыграл — 1:1. В середине партии у Даниила наконец-то начало что-то получаться. Он выдал классный отрезок из 12 выигранных очков подряд, в который уместился первый его брейк — 4:2. К слову, первый розыгрыш в этой серии Медведев выиграл благодаря твинеру, после которого оппонент неточно сыграл реверсом.

Твинер Даниила Медведева на «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году Фото: Кадр из трансляции

Получив перевес, Даниил довёл дело до победы в этом сете. В 10-м гейме он уверенно подал на партию — 6:4 за 46 минут. В решающем сете Арнальди наошибался в первом же гейме, и Медведев сделал брейк, после чего подтвердил его, под ноль взяв свою подачу, — 2:0. В дальнейшем Даниил спокойно забирал свои геймы, в девятом гейме упустил матчбол на приёме, пропустив атаку после выхода к сетке, но в 10-м под ноль подал на матч, закончив игру эйсом и оформив волевую победу, — 2:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 3 минуты.

В третьем раунде Медведев сыграет с Себастьяном Кордой (25).

22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль провёл сложный матч с Алексом де Минором (10). Австралиец совсем недавно обыграл испанца, на турнире в Барселоне, но сегодня Рафаэль взял реванш. В первом сете всё решилось на тай-брейке, к которому соперники пришли с двумя брейками. Надаль имел четверной сетбол (6:2), упустил его, но пятый сетбол всё же реализовал — 8:6. Во второй партии Рафа уже в первом гейме сделал брейк, а в девятом использовал второй матчбол на приёме — 7:6 (8:6), 6:3 за 2 часа 3 минуты.

Кроме того, в женском парном разряде до дождя прошли два матча первого круга, представляющих интерес для российских болельщиков. 16-летняя Мирра Андреева объединилась с 39-летней Верой Звонарёвой. Напомним, Звонарёва — трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде и двукратная — в миксте.

Россиянки противостояли итальянскому дуэту Сара Эррани/Ясмине Паолини. И для победы им хватило двух сетов. В первой партии Андреева и Звонарёва повели 4:3 с брейком, но тут же под ноль отдали свою подачу. В 10-м гейме Мирра и Вера не дали соперницам реализовать двойной сетбол на приёме — 5:5. После этого россиянки сделали второй брейк и подали на сет — 7:5. Во второй партии Андреева и Звонарёва вели 5:2 с двумя брейками, с первой попытки не подали на матч, а вот со второй смогли, взяв решающее очко в гейме (при 40:40), — 7:5, 6:4 за 1 час 22 минуты.

Во втором раунде Андреева и Звонарёва сыграют с чешско-немецким дуэтом Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд. Интересно, что в прошлом сезоне Звонарёва и Зигемунд здорово выступали в паре, выиграв, в частности, малый Итоговый турнир WTA.

Также свой матч выиграли Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова. Этому российскому дуэту противостояли американка Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес из Австралии, посеянные вторыми. В первом сете теннисистки дошли до 5:5, сделав по два брейка. Концовку партии наши девушки провели образцово, отдав лишь один розыгрыш, — 7:5. Во второй партии преимущество Павлюченковой и Потаповой было ещё более ощутимым. Они дважды забирали чужие геймы и зафиксировали победу — 7:5, 6:2 за 1 час 19 минут. Во втором раунде их ожидают японка Мию Като и украинка Надежда Киченок.

А уже после дождя трёхкратная чемпионка ТБШ в парном разряде, победительница AO-2016 в миксте Елена Веснина выступила в паре с хорваткой Донной Векич — этот дуэт получил уайлд-кард на турнир. Соперницами Весниной и Векич были американки Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик, седьмые сеяные. Стоит отметить, что для россиянки это был первый матч после рождения второго ребёнка. Также Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой.

В начале первого сета — это было ещё до дождя — Веснина и Векич ощутимо уступали соперницам и отдали первые четыре гейма. Один брейк они отыграли, но в восьмом гейме ещё раз проиграли свою подачу — 2:6. Вторую партию Елена и Донна начали с брейка, но затем их соперницы включились и повесили скрытую «баранку» — 6:2, 6:1 за 57 минут.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».