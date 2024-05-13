Де Минор одержал волевую победу над Оже-Альяссимом в 1/16 финала «Мастерса» в Риме
Поделиться
11-ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче 1/16 финала австралиец одержал волевую победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (20) со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут.
Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
Алекс де Минор
А. де Минор
За это время де Минор выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных (33%). На счету Оже-Альяссима пять эйсов, 13 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).
В следующем раунде Алекс де Минор сыграет с победителем противостояния между Стефаносом Циципасом (Греция) и Кэмероном Норри (Великобритания).
Титул на турнире в Риме защищает россиянин Даниил Медведев.
Комментарии
- 13 мая 2024
-
16:06
-
15:40
-
15:29
-
15:16
-
14:56
-
14:00
-
12:37
-
12:19
-
11:46
-
11:25
-
10:52
-
10:18
-
09:55
-
09:30
-
01:04
-
00:31
-
00:15
- 12 мая 2024
-
23:50
-
23:33
-
23:30
-
23:00
-
22:55
-
22:07
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:16
-
20:55
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
19:58
-
19:10
-
18:56
-
18:55