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Де Минор одержал волевую победу над Оже-Альяссимом в 1/16 финала «Мастерса» в Риме

Де Минор одержал волевую победу над Оже-Альяссимом в 1/16 финала «Мастерса» в Риме
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11-ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче 1/16 финала австралиец одержал волевую победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (20) со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 4
6 2 		6 6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

За это время де Минор выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных (33%). На счету Оже-Альяссима пять эйсов, 13 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

В следующем раунде Алекс де Минор сыграет с победителем противостояния между Стефаносом Циципасом (Греция) и Кэмероном Норри (Великобритания).

Титул на турнире в Риме защищает россиянин Даниил Медведев.

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