Де Минор одержал волевую победу над Оже-Альяссимом в 1/16 финала «Мастерса» в Риме

11-ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче 1/16 финала австралиец одержал волевую победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (20) со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут.

За это время де Минор выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных (33%). На счету Оже-Альяссима пять эйсов, 13 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

В следующем раунде Алекс де Минор сыграет с победителем противостояния между Стефаносом Циципасом (Греция) и Кэмероном Норри (Великобритания).

Титул на турнире в Риме защищает россиянин Даниил Медведев.