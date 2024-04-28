Рублёв нервничал, матерился, но дожал удобного испанца. Андрей вышел в 4-й круг Мадрида

Россиянин в третий раз в карьере одолел Давидович-Фокину и за выход в четвертьфинал испанского «тысячника» сразится с Таллоном Грикспором.

Сегодня, 28 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) начались матчи третьего раунда в мужском одиночном разряде. Вторым запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, поставили поединок восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва и хозяина кортов Алехандро Давидович-Фокины, занимающего 28-е место в рейтинге ATP.

После неудач в противостояниях с Легечкой, Махачем, Попыриным и Накашимой, которые стоили олимпийскому чемпиону Токио в миксте двух позиций в мужской мировой табели о рангах, отечественного спортсмена во втором круге «тысячника» в Мадриде ждал аргентинец Факундо Багнис. На удивление в своей первой игре в Мадриде Андрей выглядел хладнокровно и добился победы со счётом 6:1, 6:4. Сам 26-летний уроженец Москвы так оценил итоговый результат противостояния.

«Спустя некоторое время я чувствую себя действительно здорово, начинаю с победы, и я очень доволен своим выступлением. Думаю, что провёл хороший матч, особенно для старта, который проходил в совершенно иных условиях по сравнению с другими соревнованиями. Я сыграл на хорошем уровне», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

А вот сегодняшний противник Рублёва, Давидович-Фокина, во втором круге Мадрида в двух сетах закрыл заметно уставшего Цзюнчэна Шана — 7:5, 6:3. Напомним, китаец и француз Корентен Муте на старте турнира провели второй по продолжительности матч в его истории (3 часа и 59 минут).

После победы над Шаном Алехандро высказался о предстоящей встрече с Рублёвым, а также поделился информацией о своей текущей форме.

«Я доволен победами на турнире в Мадриде после долгого отсутствия. Думаю, постепенно я обретаю свой уровень. В матче второго круга не всё было отлично, у меня были проблемы с подачей, поэтому мне нужно разобраться, что пошло не так, и хорошо потренироваться, чтобы быть готовым к воскресенью.

Рублёв — довольно агрессивный игрок. И здесь он очень опасен, но никто не является непобедимым. Я собираюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть этот матч», — приводит слова спортсмена Punto de Break.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рублёва (2-0 на грунте). Он выигрывал у испанца на «Ролан Гаррос» — 2020, в Дубае-2023 и в Риме-2023.

Первая партия очередного очного противостояния россиянина и испанца проходила в очень упорной и напряжённой борьбе. За весь сет теннисистам так и не удалось даже добраться до брейк-пойнтов. Самый реальный шанс сделать это был именно у Андрея в восьмом гейме. Он повёл на приёме со счётом 30-0. Затем Алехандро взял два очка подряд, и при счёте 30:30 линейный после удара Давидовича зафиксировал аут. Судья на вышке Адель Нур поправил его решение и сказал, что мяч попал, а Рублёв при этом ответил в аут. Отечественный спортсмен попытался взять повтор удара испанца, однако Нур отказал ему. Страсти накалились не на шутку, Андрей пытался вызвать на корт супервайзера, но судье на вышке удалось успокоить восьмую ракетку мира.

В концовке партии преимущество перешло к хозяину кортов, который выиграл девять очков подряд. Он повёл 5:0 на тай-брейке, имел несколько сетболов, однако реализовать их не сумел. Рублёв проявил характер, верил в себя и сумел совершить впечатляющий камбэк — 7:6 (9) за 69 минут. Отметим, что при счёте 4:0 на тай-брейке россиянин выругался матом, однако предупреждение от Аделя Нура не получил.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На старте следующего сета Андрей сразу сделал брейк, но удержать его не сумел — 1:1. А уже при счёте 2:1 в пользу Алехандро он сам мог взять чужую подачу. Испанец получил сразу три брейк-пойнта, правда, воспользоваться своими шансами не сумел — 2:2. Следом Рублёв мог сделать брейк и повести в партии, но сам не реализовал сразу четыре возможности — 3:2 в пользу Давидович-Фокины.

В восьмом гейме Алехандро снова не взял чужую подачу. Андрей ушёл со счёта 15:40 и сравнял цифры на табло — 4:4. Ключевым моментом партии стал следующий гейм. Россиянин снова поспорил с судьёй на вышке в одном из моментов, но это не помешало ему сделать брейк. Примечательно, что на брейк-пойнте Алехандро остановил игру после удара оппонента, а повтор показал, что мяч буквально на пару миллиметров зацепил линию. Рублёв вышел подавать на матч, в итоге одержав трудовую победу со счётом 7:6 (9), 6:4.

Таким образом, Андрей в четвёртый раз в карьере пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. За выход в четвертьфинал престижных соревнований 26-летний уроженец Москвы поборется с 25-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».