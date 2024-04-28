16-летняя Мирра обыграла чемпионку Уимблдона в Мадриде! Это её вторая победа над топ-10

Сегодня, 28 апреля, на супертурнире в Мадриде заканчиваются матчи третьего круга в женском одиночном разряде. В этот день состоялись две встречи с участием российских теннисисток, и одна из них представляла собой дерби. Первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная под 10-м номером, играла с финалисткой «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасией Павлюченковой (20).

По личным встречам Касаткина вела со счётом 4-2, в том числе 1-0 на грунте. Она выигрывала у Павлюченковой на Кубке Кремля в 2017 и 2018 годах, в Мельбурне-2021 и как раз в Мадриде год назад, во втором круге. Анастасия была сильнее Дарьи на Кубке Кремля — 2015 и в Дохе в нынешнем сезоне.

Павлюченкова лучше вошла в матч, и в первых двух геймах Касаткина ничего не могла с ней поделать. Анастасия уже во втором гейме сделала брейк под ноль. Но тут включилась и Дарья, которая ответила брейком под ноль, воспользовавшись неточностями соперницы, а потом и сравняла счёт — 2:2. До 4:4 теннисистки дошли без брейков, и если Павлюченкова, у которой шла подача, не давала шансов Касаткиной в своих геймах, то Дарья могла подарить Анастасии ещё один брейк, но ушла с двойного брейк-пойнта в шестом гейме.

Всё резко изменилось в девятом гейме. Павлюченкова насобирала ошибок на подаче, и Касаткина вновь выдала брейк под ноль. Но подать на сет Дарья не смогла. Анастасия, пребывая в двух очках от поражения (30:15), стала активнее действовать на приёме и с первого же брейк-пойнта сравняла счёт — 5:5. Взяв ещё по одной подаче (Касаткина в 12-м гейме спаслась с 0:30), теннисистки ушли на тай-брейк. Любопытно, что к этому моменту Павлюченковой насчитали 17 активно выигранных очков, а её сопернице — ни одного!

Несмотря на такую статистику, тай-брейк остался за Дарьей. В его начале она допустила двойную ошибку, первую в матче, но Анастасия чаще допускала неточности в розыгрышах и из-за этого отдала сет — 7:6 (7:5) в пользу Касаткиной за 50 минут. По виннерсам-то Павлюченкова ожидаемо оказалась лучше (18 против 1), но её подвело большое количество невынужденных (15 против 5).

Анастасия Павлюченкова на подаче в матче с Дарьей Касаткиной на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2024 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Во второй партии первой добилась брейка Павлюченкова. Анастасия не переставала рисковать и уже в третьем гейме взяла чужую подачу, после чего подтвердила перевес — 3:1. Следующие два гейма выдались невероятно напряжёнными, но ситуация не изменилась (4:2) — и Касаткина, и Павлюченкова свои брейк-пойнты упустили. А вот в восьмом гейме Дарья сделала-таки брейк, после того как Анастасия выдала серию ошибок и отдала свой гейм с 40:15. Так счёт стал 4:4.

После этого Павлюченкова ещё раз забрала подачу соперницы, но подать на сет не смогла, не взяв ни одного очка, — 5:5. Далее Касаткина выиграла свой гейм, а в 12-м гейме Анастасия своими ошибками (32 невынужденные за весь матч против 14 у соперницы; в то же время по виннерсам 40 против 9) фактически сама подарила Дарье победу, проиграв подачу с 30:0, — 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Касаткиной за 1 час 53 минуты.

В четвёртом раунде Дарья Касаткина сыграет с бывшей российской, а ныне казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, замыкающей топ-50 рейтинга WTA.

А после них на корт вышли 43-я ракетка мира Мирра Андреева и действующая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова (7), проводившие первый очный матч. В понедельник, 29 апреля, Андреевой исполнится 17 лет. Год назад Мирра сенсационно добралась до четвёртого круга в Мадриде — по сути, то было её первое мощное выступление на взрослом уровне.

«Я думаю, что, может быть, стала немного сильнее: и в физическом плане, и ментально. Потому что, если сравнивать с прошлым годом, взять те же первые матчи в Мадриде, — я как-то больше надеялась на какое-нибудь чудо, что всё само сложится. Сейчас уже понимаю, что если я сама ничего не сделаю, то ничего само собой не сложится. То есть нужно всё время что-то делать, чтобы получить результат», — сказала Андреева в эфире YouTube-канала «Больше!».

Андреева в первом же гейме нацелилась на брейк и с четвёртой попытки добилась своего, после того как Вондроушова, у которой поначалу не шла первая подача, пробила в коридор. Подтвердить брейк россиянке особого труда не составило (чешка продолжала ошибаться): гейм под ноль — и 2:0. Следом Мирра ещё раз взяла чужую подачу, причём под ноль, но подтвердить ещё и этот брейк не смогла — Маркета, пусть и с опозданием, включилась в игру.

После 3:1 теннисистки ещё раз обменялись брейками — 4:2. Во второй половине сета Вондроушова наладила подачу и впервые в матче забрала свой гейм, а потом, сделав ещё один брейк, сравняла счёт — 4:4. Потеряв преимущество, Андреева с досады швырнула ракетку на корт.

В девятом гейме у россиянки почти ничего не получилось на приёме. Тем не менее Мирра собралась, стала бить точнее и смогла прервать неудачную серию из четырёх проигранных геймов, не позволив Маркете принять на сет, — 5:5. Похоже, именно тогда Андреева психологически перезагрузилась. В 11-м гейме она использовала третий брейк-пойнт, а затем уверенно подала на сет — 7:5 за 51 минуту.

Мирра Андреева на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии Андреева уже доминировала на корте. Её мячи в основном летели куда надо (в одном из розыгрышей даже трос помог), а Вондроушова, напротив, то и дело грешила неточностями. При 0:4 чешка всё же размочила счёт, но это её не спасло. Морально она уже сдалась. В шестом гейме россиянка подала под ноль, а потом с первой попытки приняла на матч, сделав себе подарок на завтрашний день рождения, — 7:5, 6:1 за 1 час 16 минут.

Так Андреева во второй раз подряд вышла в четвёртый круг «тысячника» в Мадриде. Кроме того, Мирра одержала вторую в карьере победу над представительницей первой десятки мирового рейтинга. На Australian Open — 2024 она разгромила Онс Жабер — 6:0, 6:2.

В 1/8 финала Мадрида Андреева сыграет либо с чемпионкой Итогового турнира — 2022, бывшей четвёртой ракеткой мира Каролин Гарсией (21), либо с Ясмине Паолини (12).

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».