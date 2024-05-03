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Третья ракетка мира Карлос Алькарас во второй раз в карьере пропускает грунтовый Мастерс в Риме, причины, травма

Рим не увидит Алькараса в деле. Почему 3-я ракетка мира пропускает очередной старт сезона?
Кирилл Плышевский
Карлос Алькарас
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20-летний испанец во второй в карьере не сыграет на престижных соревнованиях в столице Италии.

Ещё совсем недавно теннисной общественности казалось, что молодой испанец Карлос Алькарас будет лидером в ATP-туре на долгие времена. Но после яркого 2022 года и классного 2023-го у 20-летнего уроженца Эль-Пальмара, похоже, начались непростые времена. Спортсмена постоянно сопровождают травмы, а вокруг его стиля игры ходят споры: точно ли такой юный, но уже серьёзный игрок нашёл себя на корте?

Стоит признать, что Алькарас и раньше испытывал проблемы со здоровьем. Особенно показательными были конец 2022-го и начало 2023-го. Тогда Карлос не принял участие в Итоговом чемпионате ATP из-за травмы мышц живота, а на Australian Open — из-за повреждения мышц правой ноги. В конце февраля 2023-го в Рио-де-Жанейро во время решающего матча турнира Карлос жаловался на боль в правом бедре, а затем – на растяжение подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне двукратный чемпион ТБШ снялся с первых двух грунтовых турниров по причине болей в правой руке. В 2024 году Алькарас также пропустил «тысячник» в Монте-Карло. Испанец досрочно завершил одну из тренировок в Монако, которую проводил с бинтом на правой руке, а следом отказался от участия на турнире из-за болей в правом предплечье. Уже после опубликования сетки «пятисотника» в Барселоне стало известно, что Карлос снялся и с него. А ведь звезде мирового тенниса предстояло защищать титул, который он выигрывал два сезона подряд (2022-2023).

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Вскоре Алькарас поделился подробностями о травме, из-за которой снялся с турнира в Барселоне.

«Всё началось в Монте-Карло. Во время первой тренировки я почувствовал довольно сильный дискомфорт в районе предплечья. В тот момент я подумал, что в этом нет ничего страшного, но выступить на турнире не смог. Я поехал домой, чтобы посмотреть, смогу ли восстановиться, потренироваться, а потом отправиться в Барселону в наилучшей форме.

Мы сделали МРТ в субботу утром, и снимки показывали положительную динамику. Но в воскресенье на тренировке, когда я повышал интенсивность при ударах справа, дискомфорт усиливался.

Мне было очень сложно принять это решение, потому что турнир в Барселоне для меня важен. Хочу вернуться на «Мастерсе» в Мадриде, но не могу быть уверен в этом на 100%. Мы постараемся сделать всё возможное», — приводит слова Алькараса с пресс-конференции портал Punto de Break.

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Многие эксперты поспешили высказаться по поводу снятия испанца с престижных соревнований в Барселоне. Так, чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист заявил, что в данном случае Карлос правильно сделал, что перестраховался.

«Очевидно, Карлос не хочет пропускать соревнования на грунте, особенно в своей родной стране. Думаю, положительный момент заключается в том, что это проблема с рукой, а не какое-то более серьёзное структурное нарушение. Тогда было бы более тревожно. По крайней мере, сейчас Карлос может поддерживать ноги в форме. Он всё ещё может выполнять упражнения, и сейчас лучше перестраховаться, чтобы не жалеть потом. Карлос вступил в ту стадию карьеры, когда основными становятся турниры «Большого шлема», а дальше ты уже расставляешь приоритеты в обратном порядке. Надеюсь, он так и делает», — приводит слова Роддика Tennis Channel.

Затем Алькарас отправился на второй грунтовый «Мастерс» в сезоне, а именно в Мадриде. Уже в преддверии турнира многие фанаты атлета заметили, что их кумир перенёс первую тренировку в столице Испании на понедельник. Издание Marca сообщало, что Карлос принял такое решение, чтобы не форсировать своё возвращение после травмы предплечья. А после разгромной победы над Александром Шевченко во втором раунде Мадриде двукратный чемпион этого «тысячника» рассказал, мешают ли ему проблемы с правой рукой выступать на соревнованиях.

«Мешает ли травма? Вовсе нет, но я думаю о ней. Это не выйдет у меня из головы. Начиная с этой недели я добиваюсь хороших результатов на тренировках, могу ударять сильнее, но не чувствую себя комфортно на 100% при игре справа. Однако я рад тому, что могу выступать на таком уровне. Полагаю, я могу быть конкурентоспособным», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

В итоге на одном из своих любимых турниров третья ракетка мира добрался до четвертьфинала, где неожиданно уступил россиянину Андрею Рублёву. После поражения от олимпийского чемпиона Токио в миксте признался, что за день до начала «тысячника» в Мадриде не знал, сможет ли вообще сыграть на состязаниях. Сам Алькарас при этом оценил прошедшую неделю как позитивную.

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Карлос также высказался о том, в какой форме планирует подойти к «Мастерсу» в Риме.

«Я собираюсь использовать дополнительную защиту при подготовке к следующим матчам. Посмотрим на этих неделях, как поведут себя мои мышцы. В Риме я продолжу играть с защитой в качестве меры предосторожности. Очень жду на турнире Джоковича. Идея в том, чтобы поехать в Рим с лучшими ощущениями и победить», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Однако уже на следующий день, а именно 3 мая, 20-летний уроженец Эль-Пальмара сделал важное заявление. Испанец объявил, что снялся с «тысячника» в столице Италии.

«Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отёк мышц – следствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли», — заявил Алькарас в своих социальных сетях.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Julian Finney/Getty Images

Вообще, соревнования на кортах Foro Italico никогда не были любимыми для Карлоса. В 2022 году решил не участвовать в турнире из-за не лучшего состояния ног и голеностопа, а в минувшем сезоне неожиданно уступил венгру Фабиану Марожану на стадии третьего круга.

Ещё в начале апреля у Алькараса оставались теоретические шансы до старта «Ролан Гаррос» снова стать лидером рейтинга ATP. Для этого молодому испанскому дарованию нужно было защищать титулы на «пятисотнике» в Барселоне, «Мастерсе» в Мадриде, а также блеснуть на аналогичном соревновании в Риме. После череды травм и снятий с турниров основная задача Карлоса на данный момент состоит уже в том, чтобы подойти к грунтовому мэйджору в оптимальных физических кондициях. Теннисной общественности хочется видеть от Алькараса достойную борьбу, регулярные успешные выступления и новые титулы.

Супертурнир в Риме стартует 8 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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