Соболенко не смогла защитить титул Мадрида. Свёнтек ушла с 3 матчболов и выиграла марафон

Год назад Ига уступила Арине, а сегодня в девятый раз выиграла «тысячник».

Сегодня, 4 мая, на супертурнире в Мадриде (Испания) состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. За титул сражались четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек и двукратная победительница Australian Open Арина Соболенко, занимающие в рейтинге WTA первую и вторую строчки соответственно. Для Свёнтек и Соболенко это противостояние стало третьим на грунте в качестве первой и второй ракеток мира. Больше таких игр было лишь у двух теннисисток. За последние 40 лет только Мартина Навратилова и Крис Эверт играли друг с другом чаще в статусах первой и второй ракеток мира на грунте, чем Ига и Арина. У Навратиловой и Эверт четыре такие встречи.

Арина Соболенко и Ига Свёнтек на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2023 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Свёнтек шла по сетке гораздо увереннее, нежели Соболенко. Проблемы у польки возникли разве что в четвертьфинале, где Беатрис Хаддад-Майя даже смогла забрать сет. Но и тогда Ига умудрилась повесить сопернице «баранку» и одержала волевую победу — 4:6, 6:0, 6:2.

Соболенко же, наоборот, лишь раз смогла уложиться в две партии. В четвертьфинале белоруска оказалась сильнее 17-летней Мирры Андреевой — 6:1, 6:4. А в 1/2 финала Арина в тяжелейшей борьбе прошла Елену Рыбакину, несмотря на катастрофическое начало, — 1:6, 7:5, 7:6 (7:5). И за всю историю турнира в Мадриде Соболенко как финалистка проиграла больше всего геймов — 60. У Свёнтек же перед финалом накопилось только 20 проигранных геймов.

По личным встречам Ига была впереди со счётом 6-3, в том числе 3-1 на грунте. Арина побеждала её на групповом этапе Итогового чемпионата WTA в 2021 году (обе теннисистки тогда не вышли в полуфинал), в полуфинале того же турнира в 2022-м, а также в финале Мадрида-2023 (6:3, 3:6, 6:3) — таким образом, в отчётном финале белоруска защищала титул в игре с той же соперницей. Соответственно, все остальные официальные матчи остались за полькой, включая две игры в прошлом году: финал Штутгарта и полуфинал Итогового чемпионата.

Перед финалом Свёнтек заверила, что не собирается менять свой подход. «Я бы соврала, если бы сказала, что у меня нет мыслей о победе на турнире в Мадриде. Они есть. Но вопрос в том, что с ними делать. Я бы не сказала, что мой подход всегда неизменен, потому что в одни дни играешь лучше, а в другие — хуже. Но даже если что-то не будет складываться, я знаю, что могу играть в хороший теннис и побеждать», — сказала она на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Соболенко же рассказала, как собирается действовать в решающем матче. «Это будет отличный финал. У нас были отличные матчи в прошлом, это всегда были очень трудные битвы. Я очень рада этому финалу, поэтому сделаю всё возможное, чтобы одержать эту победу. Мы обе становимся лучше, меняем некоторые настройки в течение года, поэтому я буду смотреть матчи, чтобы понять, придётся ли мне менять свою стратегию. Я настаиваю, что основная стратегия снова будет заключаться в том, чтобы сосредоточиться на себе, оставаться агрессивной и полагаться на свои удары», — приводит её слова Punto de Break.

Арина Соболенко на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Для обеих спортсменок этот финал стал третьим в сезоне. Но если Свёнтек в предыдущих двух титульных матчах в 2024-м одержала две победы, выиграв «тысячники» в Дохе и в Индиан-Уэллсе, то Соболенко, завоевавшая трофей на AO, проиграла перед этим в Брисбене. Вообще Ига здорово выступает в финалах. Перед нынешним матчем с Ариной у неё было 19 побед в 23 титульных противостояниях. А у белоруски соответствующая статистика была 14-12.

Ига Свёнтек на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Соболенко начала матч не так, как планировала. Подавая в первом гейме, белоруска наошибалась в розыгрышах, и за счёт этого Свёнтек сразу же сделала брейк. В следующем гейме полька ответила ей любезностью, и Арина, не успев испугаться, восстановила равновесие — 1:1.

В дальнейшем теннисистки играли достаточно осторожно, полагаясь, во-первых, на подачу, а во-вторых – на действия на задней линии. Соболенко, как правило, била сильнее, а Свёнтек брала своё за счёт того, что здорово перемещалась по корту. Но отсутствие брейков не означает, что острых моментов в игре не было. В шестом гейме Арина упустила три шанса взять чужую подачу, а в седьмом Ига не использовала два брейк-пойнта.

До тай-брейка, однако, не дошло. В концовке партии Свёнтек проявила себя лучше. В 11-м гейме полька благодаря точной игре на приёме дождалась нескольких ошибок от соперницы и оформила второй брейк, после чего с первой попытки подала на сет — 7:5 за 1 час 1 минуту.

Вторую партию Соболенко начала мощно. Она под ноль выиграла свой гейм, а затем впервые за матч повела с брейком — 2:0. Небольшой спад Свёнтек долго не продлился. Полька «починила» приём и тут же оформила обратный брейк. Так начался парад брейков, который смогла прервать Ига. В шестом гейме она не дала Арине в третий раз подряд взять приём — 3:3.

Арина Соболенко в финале WTA-1000 с Игой Свёнтек в Мадриде-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

После этого Соболенко и Свёнтек стали сравнительно уверенно забирать свои геймы. В 10-м гейме белоруска неожиданно положила этому конец. Началось всё с двойной ошибки в исполнении польки, после которой счёт стал 30:30. В следующем розыгрыше Ига сорвала удар, а на сетболе Арина прекрасно отработала в обмене — 6:4 за 53 минуты.

В решающем сете напряжение достигло пика — а разве могло быть иначе, если решалась судьба титула? В третьем гейме у Соболенко возникли проблемы на подаче. Она едва не проиграла с 30:0, но ушла с двух брейк-пойнтов. Свёнтек, не реализовав эти шансы, чуть растеряла уверенность, и белоруска не замедлила этим воспользоваться. В четвёртом гейме Ига допускала неточности в обменах, а на брейк-пойнте пропустила атаку Арины — 3:1 в пользу последней.

Подтвердить брейк Соболенко не смогла. У неё засбоила первая подача, и Свёнтек, отдав лишь очко на приёме, забрала чужую подачу, а потом и свою — 3:3. В девятом гейме, уже при 4:4, белоруска проигрывала 0:30, но вытащила гейм. Арина даже в этой ситуации не изменила своей игре, свидетельством чему стал эйс на второй подаче при 30:30. Ига же следующий гейм взяла под ноль — 5:5.

Соболенко была невероятно близка к тому, чтобы не доводить дело до тай-брейка. 11-й гейм, на своей подаче, она взяла уверенно. В 12-м она добралась до матчболов на приёме, но упустила оба: первый — ударом в коридор, а со второго Свёнтек ушла виннерсом.

На тай-брейке первый мини-брейк сделала Арина, но тут же отдала свой розыгрыш — 4:4. После 5:5 она проиграла очко на приёме, но отыграла матчбол эйсом — 6:6. После этого Соболенко упустила ещё один матчбол на приёме — 7:7. И в следующих двух розыгрышах Свёнтек, отыгравшая в общей сложности три матчбола, оформила титул — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7) за 3 часа 14 минут.

Так Свёнтек завоевала третий титул в сезоне и 20-й – в карьере. Это её девятый трофей на «тысячнике», причём первый — в Мадриде. Теперь у польки 10 910 очков в рейтинге WTA, а у Соболенко — 7498. Ига за турнир заработала € 963 225 призовых, а Арина — € 512 260.

В воскресенье, 5 мая, в Мадриде состоится мужской финал, в котором Андрей Рублёв сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом. А уже в понедельник, 6 мая, пройдёт жеребьёвка супертурнира в Риме. За всеми событиями следите на «Чемпионате».