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Пресс-служба «Мастерса» в Риме: состояние Джоковича не вызывает опасений

Пресс-служба «Мастерса» в Риме: состояние Джоковича не вызывает опасений
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Организаторы «Мастерса» в Риме (Италия) выступили с заявлением по поводу состояния первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича. После матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) с Корентеном Муте из Франции (6:3, 6:1) ему попали пластиковой бутылкой в голову во время раздачи автографов.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте

«Новаку Джоковичу оказали необходимую помощь и он уже покинул медицинское учреждение и вернулся в свой отель. Его состояние не является поводом для беспокойства», — сообщается в заявлении пресс-службы турнира.

В 1/16 финала «Мастерса» в Риме Джокович встретится с чилийским теннисистом Алехандро Табило, занимающим 32-е место в мировой классификации ATP. Во втором круге южноамериканский спортсмен обыграл немецкого теннисиста Янника Ханфмана— 6:3, 7:6 (7:4).

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