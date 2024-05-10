Пресс-служба «Мастерса» в Риме: состояние Джоковича не вызывает опасений

Организаторы «Мастерса» в Риме (Италия) выступили с заявлением по поводу состояния первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича. После матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) с Корентеном Муте из Франции (6:3, 6:1) ему попали пластиковой бутылкой в голову во время раздачи автографов.
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«Новаку Джоковичу оказали необходимую помощь и он уже покинул медицинское учреждение и вернулся в свой отель. Его состояние не является поводом для беспокойства», — сообщается в заявлении пресс-службы турнира.
В 1/16 финала «Мастерса» в Риме Джокович встретится с чилийским теннисистом Алехандро Табило, занимающим 32-е место в мировой классификации ATP. Во втором круге южноамериканский спортсмен обыграл немецкого теннисиста Янника Ханфмана— 6:3, 7:6 (7:4).
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