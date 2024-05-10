Стали известны подробности о состоянии Джоковича после попадания бутылкой

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович получил небольшую травму головы, но ему уже успели оказать медицинскую помощь и в его состоянии нет ничего страшного. Об этом сообщает Sportmediaset.

«Джокович получил травму головы, которая вызвала небольшое кровотечение. Он был доставлен в медицинский центр для оказания помощи и почувствовал легкую тошноту, но с ним все в порядке, и его состояние не вызывает серьезных опасений. Судя по первым реконструкциям, бутылка в серба попала непреднамеренно — она выпала из рюкзака человека, который наклонился, чтобы взять у него автограф», — сказано на сайте.

Напомним, сербу попала бутылка с водой в голову во время раздачи автографов в Риме, из-за чего он опустился на колени и ещё некоторое время не мог встать, приходя в себя.