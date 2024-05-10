Муте пришлось прервать матч с Джоковичем, чтобы ответить на телефонный звонок

Сегодня, 10 мая, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) в двух сетах обыграл Корентена Муте из Франции (83-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:1.

Во время матча произошёл курьёзный инцидент. На подаче Муте у французского теннисиста зазвонил телефон. Судья встречи попросил спортсмена отключть гаджет. Муте извинился, подбежал к своей скамейке, быстро ответил на звонок и под смех публики выключил аппарат.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Мастерс» в Риме с призовым фондом в размере €7 877 020 проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист, чеивёртая ракетка мира Даниил Медведев. В финале прошлогоднего турнира он обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.