Джоковичу во время раздачи автографов попали бутылкой в голову

Сегодня, 10 мая, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) в двух сетах обыграл Корентена Муте из Франции (83-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:1.

После игры сербский теннисист в проходе между трибунами раздавал автографы. В этот момент кто-то из зрителей с верхнего яруса кинул в него пластиковую бутылку. Она попала Джоковичу в голову, после чего он упал на колени и схватился за больное место. Обслуживающий персонал взял теннисиста под руки и увёл в подтрибунное помещение.

«Мастерс» в Риме с призовым фондом в размере €7 877 020 проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист, чеивёртая ракетка мира Даниил Медведев. В финале прошлогоднего турнира он обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.