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Джоковичу во время раздачи автографов попали бутылкой в голову

Джоковичу во время раздачи автографов попали бутылкой в голову
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Сегодня, 10 мая, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) в двух сетах обыграл Корентена Муте из Франции (83-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:1.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте

После игры сербский теннисист в проходе между трибунами раздавал автографы. В этот момент кто-то из зрителей с верхнего яруса кинул в него пластиковую бутылку. Она попала Джоковичу в голову, после чего он упал на колени и схватился за больное место. Обслуживающий персонал взял теннисиста под руки и увёл в подтрибунное помещение.

«Мастерс» в Риме с призовым фондом в размере €7 877 020 проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист, чеивёртая ракетка мира Даниил Медведев. В финале прошлогоднего турнира он обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.

Мужская сетка турнира в Риме
Календарь турнира в Риме
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