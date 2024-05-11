Джокович рассказал при каких условиях соперника на корте победить легче
Поделиться
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что если выиграть борьбу с самим собой, то противника на корте будет победить немного легче.
«Конечно, у тебя всегда есть сомнения практически в каждом матче. Это вопрос того, как вы с ними справляетесь и как долго они остаются в голове и как долго они подавляют все ваше существо, ваш разум. Это внутренняя битва всегда важнее внешней. Если вы выиграете эту битву, вероятность вашей победы во внешней битве станет немного выше», — сказал Джокович в послематчевом комментарии.
Напомним, во втором круге грунтового турнира «Мастерс» в Риме (Италия) сербский теннисист обыграл Корентена Муте из Франции. В третьем раунде ему предстоит встретиться с чилийцем Алехандро Табило.
Комментарии
- 11 мая 2024
-
00:42
-
00:39
-
00:20
-
00:02
- 10 мая 2024
-
23:49
-
23:40
-
23:26
-
23:15
-
22:57
-
22:41
-
22:17
-
21:34
-
21:19
-
20:56
-
20:55
-
19:57
-
19:51
-
19:44
-
19:04
-
18:56
-
18:44
-
18:39
-
17:43
-
17:30
-
16:52
-
16:17
-
15:49
-
15:32
-
14:33
-
14:02
-
13:47
-
13:33
-
13:18
-
13:01
-
12:53