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Джокович рассказал при каких условиях соперника на корте победить легче

Джокович рассказал при каких условиях соперника на корте победить легче
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что если выиграть борьбу с самим собой, то противника на корте будет победить немного легче.

«Конечно, у тебя всегда есть сомнения практически в каждом матче. Это вопрос того, как вы с ними справляетесь и как долго они остаются в голове и как долго они подавляют все ваше существо, ваш разум. Это внутренняя битва всегда важнее внешней. Если вы выиграете эту битву, вероятность вашей победы во внешней битве станет немного выше», — сказал Джокович в послематчевом комментарии.

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Напомним, во втором круге грунтового турнира «Мастерс» в Риме (Италия) сербский теннисист обыграл Корентена Муте из Франции. В третьем раунде ему предстоит встретиться с чилийцем Алехандро Табило.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Комментарии
Новости. Теннис
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