Джокович рассказал при каких условиях соперника на корте победить легче

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что если выиграть борьбу с самим собой, то противника на корте будет победить немного легче.

«Конечно, у тебя всегда есть сомнения практически в каждом матче. Это вопрос того, как вы с ними справляетесь и как долго они остаются в голове и как долго они подавляют все ваше существо, ваш разум. Это внутренняя битва всегда важнее внешней. Если вы выиграете эту битву, вероятность вашей победы во внешней битве станет немного выше», — сказал Джокович в послематчевом комментарии.

Материалы по теме Видео Видео: бутылка выпала из рюкзака человека, бравшего автограф у Джоковича

Напомним, во втором круге грунтового турнира «Мастерс» в Риме (Италия) сербский теннисист обыграл Корентена Муте из Франции. В третьем раунде ему предстоит встретиться с чилийцем Алехандро Табило.